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Хазин: Запад планирует использовать против России последний козырь — путч

Экономика

Запад опять наступает на "исторические грабли" — неожиданным образом выяснилось, что завоевать РФ силой невозможно. Опять надо уповать на экономические рычаги, но и они "сломались".

Хазин: Запад планирует использовать против России последний козырь — путч

Об этом сообщил экономист, политолог Михаил Хазин в эфире программы "Соловьёв Live".

Сейчас у Запада нет никакого способа продлить свою обречённую на обвал экономическую модель, кроме как попробовать оказать влияние на команду президента России и на него самого, как на главную фигуру на политической доске страны.

У западной элиты есть только один способ — "подговорить своих российских наймитов и агентов" повторить путч. Но чтобы он оказался успешным, надо сперва склонить на свою сторону народ, через падение уровня и качества жизни.

"В этом наши российские либералы являются большущими специалистами. У них очень большой опыт работы в данном правлении: монетизация льгот и пенсионная реформа, повышение НДС и постоянная девальвация рубля, в общем, устроить обнуление доходов населения они могут. Но только всё это время им это мешал делать Путин. Значит либералам нужно в тайне от президента запустить некие социально-экономические реформы, которые после того, как они будут запущены, будет уже невозможно остановить и отыграть назад. Таким ходом может быть искусственный дефицит бюджета", — отметил аналитик.

Задача будет ясна: собрать все деньги у народа и направить их на закрытие дефицита федерального бюджета. Как это выглядит — все уже видели в 1998 году. Так что эти либералы "попытаются снести Путина" и на этот раз тем же способом, подытожил Хазин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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