Бутов: запасы угля в Донбассе позволяют добывать до миллиарда тонн в год

Запасы угля в Донецком угольном бассейне могут позволить увеличить добычу сырья до миллиарда тонн в год, заявил эксперт-краевед, специализирующийся на изучении углепрома, Владимир Бутов.

По его словам, сейчас в угольном бассейне Донбасса весьма "скромная" — около 10 миллионов тонн.

"Запасы угля в Донецком угольном бассейне, включая территории Ростовской области, ЛНР и ДНР, позволяют добывать порядка 1 миллиарда тонн в год, — пояснил эксперт РИА Новости. — Запасы-то хорошие есть, а технологический комплекс разрушен, его восстанавливать нужно".

Кроме того, в шахтах, которые находятся на новых территориях России, неразбериха с руководством и юридическими нюансами. По словам Бутова, как только эти проблемы будут решены, добыча угля может увеличиться кратно.

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