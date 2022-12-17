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Катасонов: санкции ЕС против российской нефти — это "харакири"

Экономика

Российский экономист Валентин Катасонов считает, что "потолок" цены на российскую нефть, который вводят страны Европейского союза, никак не скажется на экономике России.

Катасонов: санкции ЕС против российской нефти — это "харакири"

"Россия не сильно почувствует эту санкцию, потому что сегодняшняя цена на марку нефти "Юралз" находится на уровне 67-68 долларов за баррель, а, с учётом дисконта, получается ниже 60", — приводит его слова БелТА.

По словам эксперта, Евросоюз гораздо больше пострадает от своих же санкций, введённых против российского газа, потому как, согласно законам экономики, "спрос начинает превышать предложение, и цены растут".

"Не надо быть большим экономистом, чтобы понять, что Европа в очередной раз делает себе харакири, потому что она ограничивает предложение нефти", — заключил он.

Ранее в британском издании Daily Express опубликовали материал, в котором говорится, что Россия увернулась от удара, который Запад готовил несколько месяцев.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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