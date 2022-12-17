Катасонов: санкции ЕС против российской нефти — это "харакири"

Российский экономист Валентин Катасонов считает, что "потолок" цены на российскую нефть, который вводят страны Европейского союза, никак не скажется на экономике России.

"Россия не сильно почувствует эту санкцию, потому что сегодняшняя цена на марку нефти "Юралз" находится на уровне 67-68 долларов за баррель, а, с учётом дисконта, получается ниже 60", — приводит его слова БелТА.

По словам эксперта, Евросоюз гораздо больше пострадает от своих же санкций, введённых против российского газа, потому как, согласно законам экономики, "спрос начинает превышать предложение, и цены растут".

"Не надо быть большим экономистом, чтобы понять, что Европа в очередной раз делает себе харакири, потому что она ограничивает предложение нефти", — заключил он.

Ранее в британском издании Daily Express опубликовали материал, в котором говорится, что Россия увернулась от удара, который Запад готовил несколько месяцев.

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