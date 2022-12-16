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DE: Россия увернулась от удара, который Запад готовил несколько месяцев

Экономика

Россия увернулась от удара, который страны Запада, говорится в материале, опубликованном в британском издании Daily Express.

DE: Россия увернулась от удара, который Запад готовил несколько месяцев

Чтобы сдержать рекордную прибыль, которую Россия получает от продажи заметно подорожавших энергоносителей, страны Группы семи и Евросоюз ввели ограничения на цену российской нефти, не более 60 долларов за баррель.

В соответствии с этими санкциями страны Запада будут отказывать в страховании, финансировании, посредничестве, судоходстве и других услугах перевозчикам нефтяных грузов, стоимость которых превышает установленный ценовой лимит.

Кроме того, с 5 декабря страны Евросоюза ввели эмбарго на поставки российской нефти морским путём. Ограничения на поставки по трубопроводам не предусмотрены.

Но по мере того, как западные страны разрывают связи с Россией, руководство РФ проводит разворот экспорта на восток.

Поскольку США и EC избегают российской нефти, Индия и Китай быстро увеличили закупку российских энергоносителей. Особенно сильно в этом преуспела Индия, чей импорт российского черного золота растет пятый месяц подряд, достигнув 908 000 баррелей в сутки в ноябре.

"Экспорт российского топлива в Индию резко вырос, в настоящее время на Москву приходится 23 процента общего импорта нефти Нью-Дели, который в прошлом месяце составлял порядка четырёх миллионов баррелей в сутки", — говорится в материале Daily Express (перевод "ПолитРоссия").

Стоит заметить, что президент России поставил задачу на следующий год по ещё большему развитию отношений с дружественными странами.

Ну а кроме того, в скором времени ожидается публикация указа главы российского государства с ответными мерами на тот потолок цен на российскую нефть, что был введён странами Запада.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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