Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом

Россия вынуждена противостоять всему коллективному Западу. И Российской Федерации было бы крайне сложно это делать, если бы не был найден ключ к успеху в этом противостоянии, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В материале отмечается, что западные страны использовали Украину, чтобы втянуть Россию в конфликт. С помощью этого Запад планировал навязать Москве свои правила игры и свою волю.

Используя экономическую мощь западных государств, Вашингтон пытался подавить Россию. Но российские власти смогли найти ключ к успеху в этом противостоянии, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Таким ключом в публикации названы Китай и Индия. "Эти два крупнейших и экономически мощных государства, вопреки уговорам западного истеблишмента, заняли пророссийскую позицию", — подчёркивается в материале.

В начале декабря страны Запада сделали новый выпад в сторону России — ввели потолок цен на российскую нефть. Это решение могли бы нанести ущерб России, однако её поддержали Индия и Китай, которые являются крупнейшими импортёрами нефти.

"Всё, чего добились страны коллективного Запада, это усугубили свой энергетический кризис. Хотя сейчас цены на энергоносители немного снизились, в будущем они вновь вырастут. Западные государства будут вынуждены заплатить высокую цену за свои действия", — говорится в материале.

Ограничения цены на нефть из России поддержали государства Евросоюза, США, Австралия, Великобритания, Канада, Япония. Потолок цен установлен на уровне 60 долларов за баррель.

В России же неоднократно подчёркивали, что не будут поставлять нефть в страны, которые поддержали ценовой потолок. В ближайшие дни ожидается указ президента России с ответными мерами.

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