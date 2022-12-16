Сентюрин призвал не доверять фейкам о газовом союзе с Казахстаном и Узбекистаном

Переговоры российской стороны с представителями Казахстана и Узбекистана в контексте газового союза продолжаются на должном уровне, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

По его словам, в СМИ, и особенно западных изданиях, появляется много фейковой и вырванной из контекста информации о том, что якобы партнёры "отказываются" от газового проекта, но это не так.

"Сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная "на ногах". На этом основании (СМИ — Прим. ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект — Прим. ред.). Как минимум, сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода", — пояснил дипломат РИА Новости.

Он подчеркнул, что партнёры детально изучают российское предложение и доверять стоит в этом контексте только заявлениям официальных лиц.

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