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Аналитик Кульбака: в период кризиса "лихорадит" любую валюту

Экономика

Доллар традиционно укрепляется на фоне кризиса, заявил экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака. По его словам, соперников на ближайшие 10 лет у американской валюты нет.

Аналитик Кульбака: в период кризиса "лихорадит" любую валюту

Кроме того, американская нацвалюта балансирует на рыночных китах "спрос — предложение".

"У доллара есть достаточно серьёзная позиция, потому что, в общем-то, это крупнейшая мировая валюта, конкурентов ей в ближайшие лет 10 точно не будет. Это означает, что в период любого кризиса доллар будет в обязательном порядке укрепляться, потому что все будут пытаться уйти в него", — пояснил экономист Телеканалу "360".

Как подчеркну Кульбака, в период финансовых кризисов "лихорадит" практически любую валюту и говорить, что доллар пострадает больше других нельзя. Кроме того, непонятно как будет вести себя "номинал" в условиях санкций, эмбарго и других ключевых факторов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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