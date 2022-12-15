США ждут от Индии и Китая присоединения к потолку цен на нефть из России

Соединённые Штаты ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках ценового предела, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен.

"Мы ожидаем, что Китай, Индия и Турция как основные покупатели российской нефти договорятся и цена установится в рамках предела. Что будет соответствовать договоренности, даже если другие страны формально не присоединятся к ней", — цитирует О'Брайена агентство "Прайм".

Напомним, 5 декабря Евросоюз ввёл ограничение цены на нефть, поставляемую из России — не дороже 60 долларов за баррель. С этого же дня вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским путём. На поставки по трубопроводам эмбарго не распространяется.

С 5 декабря ограничение цен российской нефти также поддержали США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Индия, Китай, Турция и ряд других стран, импортирующих российскую нефть, о присоединении к ограничению цены на неё не заявляли.

В России неоднократно подчёркивали, что не будет поставок нефти в страны, которые поддержали ограничение цен. Был анонсирован указ президента России об ответных мерах на действия западных государств.

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