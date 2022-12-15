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Экономист о партнёрах РФ в Азии: Позорно сдали позиции в Казахстане, в Киргизии

Экономика

Экономист Игорь Лавровский в беседе с Pravda. Ru объяснил, что РФ пора побороть зацикленность на Европе, слезть с "евроиглы" и обратить внимание на страны Азии.

Экономист о партнёрах РФ в Азии: Позорно сдали позиции в Казахстане, в Киргизии

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил увеличить импорт российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции.

Экономист Игорь Лавровский объяснил, что данный шаг логичен, так как соответствует интересам обеих стран.

Он перечислил преимущества торговли с Западом, которые заставляли РФ направлять потоки газа и нефти в Европу. Россию привлекала близость покупателя и развитая транспортная инфраструктура стран Евросоюза.

"У нас была какая-то болезненная зацикленность на Европе. Понятно, почему она возникла… Торговля была простой и лёгкой. И никто не хотел с евроиглы соскакивать", — выразил своё мнение экономист.

Так как ситуация резко поменялась, то России, по мнению Лавровского, придётся переориентироваться.

"Это давно надо было сделать, не дожидаясь кризисных событий", — выразил своё мнение эксперт.

Он напомнил о тесном сотрудничестве СССР и Китая в 50-х годах, чему способствовала совместная борьба с Японией. После Никита Хрущёв, по словам эксперта, поссорился с Китаем. Новый виток отношений с КНР пришёлся на 2000-е годы.

"У Китая есть глобальные программы — это развитие экономических связей с Южной Азией и Африкой и "Новый шёлковый путь" так называемый. И Россия вписывается в это просто блестяще без шва. И сейчас нужно гармонизировать планы с Китаем и просто выстраивать отношения с нашими южными соседями вдоль южной границы, а не вдоль западной, как было это до того", — объяснил Лавровский.

Он назвал в числе потенциальных стран для сотрудничества Монголию, Южную и Северную Корею и государства Центральной Азии.

"Мы там совершенно позорно сдали позиции в Казахстане, в Киргизии, в меньшей степени — в Узбекистане. Сдавали позиции Западу. Зачем? Для чего? Кому это нужно было?" — задаётся вопросами эксперт.

Лавровский считает, что китайско-российские связи можно восстановить.

Ранее сообщалось, что в Китае назревает "цветная революция" с лозунгом: "Долой Коммунистическую партию!"

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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