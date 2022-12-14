19FortyFive: успехи России в экономическом противостоянии ужасают Запад

Россия побеждает Запад в экономическом противостоянии, что приводит западные страны в ужас, говорится в материале, опубликованном в издании 19FortyFive.

Отмечается, что Москве удалось нейтрализовать финансовую кампанию, которую против неё развязали США и их союзники.

"Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта", — говорится в материале.

Никакие антироссийские санкции не пошатнули курс рубля. Что же касается инфляции, то она значительно снизилась с начала спецоперации.

"Рубль не рухнул. Действительно, он остаётся сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах", — подчёркивается в материале 19FortyFive.

Отмечается также, что для российских компаний стало практически невозможным привлечение средств из международных источников, равно как и для правительства России. Но российские власти и ранее не занимали много на западных рынках капитала. И Россия по-прежнему располагает внутренним рынком облигаций, которые остаются привлекательными для некоторых иностранных инвесторов.

Отсутствие видимых успехов санкций многие западные политики и аналитики объясняют тем, что ограничительные меры имеют накопительный эффект. А следовательно, нужно подождать.

Вот и в статье 19FortyFive сказано об этом. Хотя и отмечается, что к "ужасу Запада" в краткосрочной перспективе российская экономика оказалась устойчивой.

США, Евросоюз и ряд других государств ввели против России несколько раундов санкций. Часть из которых была нацелена на то, чтобы лишить российские компании доступа к финансовым ресурсам западных стран.

Ещё одно направление — ограничения в сфере поставок энергоресурсов. С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём. США и Великобритания ввели подобные ограничения ранее.

Кроме того, ввёден потолок цен на российскую нефть, тоже с 5 декабря. Правда, последствия этой меры для мирового рынка ещё только предстоит оценить.

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