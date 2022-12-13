Не только Россия: Турция намеревается получить ещё один источник поставок газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспийское море.

"Трёхсторонний саммит в Туркменистане направлен, в том числе, и на обсуждение энергетических вопросов. Со мной поедет мой министр энергетики. Участие в этом саммите Ильхама Алиева также важно, мы вместе обсудим эти вопросы. Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий", — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению.

Во вторник Эрдоган направился в Турцию для участия в саммите президентов Туркмении, Турции и Азербайджана. Это первый саммит такого рода.

Планируется обсудить шаги по дальнейшему углублению сотрудничества между тремя странами, в первую очередь в сфере торговли, энергетики и транспорта. По итогам намечено подписание ряда соглашений.

Туркменистан в настоящее время является лидером по трубопроводным поставкам природного газа в Китай. Экспорт идёт по трём трубопроводам через Казахстан и Узбекистан. Их пропускная способность составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Для экспорта газа из Туркмении в Турцию необходимо построить трубопровод через Каспийское море. На самом деле, идея не новая. Но до сих пор к её реализации так и не приступили. В 2021 году проект по строительству Транскаспийского трубопровода был заморожен. Но не исключено, что его могут попытаться возобновить.

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