Курс европейской валюты поднялся выше 67 рублей впервые с мая месяца.

А с чем это связано и не продолжится ли падение и дальше, рассказал в беседе с Pravda.Ru доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб.

"Не думаю, что будет повышение. Я думаю, что дело в том, что впереди у нас на этой неделе заседание Совета директоров Банка России, и, в общем-то, рынок реагирует и, в том числе, и в связи с ожиданиями директоров по ключевой ставке. Но, в целом, я могу вас сказать, что, в принципе, рубль у нас, в общем-то, что называется, колеблется в пределах от 60 до 70 рублей. Поэтому, в принципе, это такие чисто ситуационные колебания, которые не имеют какой-то долгосрочной тенденции, тем более ослабление рубля", — отметил аналитик.