Политолог Брутер о девятом пакете санкций: Будут высасывать каждую каплю крови

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему на Западе так активно спорят по поводу девятого пакета санкций.

Политолог уверен, что в Европе пытаются получить для себя выгоду. Он отметил, что некоторые государства стремятся затянуть дискуссию. Самое большое недовольства, по словам Брутера, высказывают Польша и Венгрия, так как они выступают "самыми большими реципиентами санкций".

Ранее немецкий политик назвал отказ от "Северного потока-2" ошибкой.

Эксперт уверен, что западные страны будут пытаться диктовать свои условия.

"Да, они не убили российскую экономику, но тем не менее: Россия идет на зерновую сделку и хочет идти на аммиачную. Они будут высасывать каждую каплю крови, которую они найдут. Мы не должны по этому поводу заблуждаться, ведь РФ что-то от них продолжает хотеть, и оппоненты за это будут выкачивать всё, что они найдут", — цитирует слова Брутера "Экономика сегодня".

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