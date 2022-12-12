Польша ставит условия для выполнения своего обещания отказаться от нефти из РФ

Власти Польши пока не решили, что делать со своим обещанием отказаться от нефти из России. Чтобы Польша это обещание выполнила, Евросоюз должен наложить санкции на поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Такое условие выдвинули в Варшаве.

"Как вы наблюдаете, в последние недели на уровне Евросоюза обсуждается очередной пакет санкций. Мы всегда стоим на стороне полных, комплексных без исключений санкций. Санкции на европейском уровне являются ключевыми. В противном случае … санкции будут дырявыми", — цитирует РИА "Новости" министра климата и окружающей среды Польши Анну Москву.

Ранее власти Польши обещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу 2022 года. Уголь и газ в эту страну Россия более не поставляет.

По словам Анны Москвы, "сегодня ещё рано говорить "что если нет" (если Евросоюз не запретит своим странам получать нефть по трубопроводу "Дружба" — Прим. ред.), ибо мы считаем, что пришло время на комплексные санкции в отношении северного трубопровода".

Министр добавила, что обсуждать дальнейшие планы относительно поставок российской нефти власти и бизнес Польши будут только после того, как Евросоюз примет решение и, например, не станет распространять санкции на нефтепровод "Дружба".

В середине ноября стало известно, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку "Транснефти" на транзит трёх миллионов тонн российской нефти по северной ветке "Дружбы" в 2023 году. В Польше тогда эту информацию подтвердили.

Вице-премьер РФ Александр Новак позднее заявил, что-то, чем занимается Варшава, можно охарактеризовать как "театр абсурда".

"Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал Новак.

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