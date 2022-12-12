WP: всего одно решение США может разрушить единство Запада

Экономический курс администрации президента США Джо Байдена разрушает единство Запада, говорится в статье, опубликованной в издании The Washington Post.

В материале отмечается, что европейских лидеров тревожит, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Вашингтона. Администрация Джо Байдена готова направить сотни миллиардов долларов на субсидии американским компаниям, особенно в сфере так называемых зеленых технологий.

В материале The Washington Post отмечается, что такие меры нарушают правила свободной торговли, которые лежат в основе международной системы, продвигаемой Соединёнными Штатами с конца 1940-х годов.

В статье приводится пример, что один высокопоставленный европейский чиновник даже покинул саммит США — ЕС, поскольку Соединённые Штаты, на его взгляд, не заботятся об опасениях своих европейских союзников.

Напряженность продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать", — цитирует статью американского издания РИА "Новости".

В материале также отмечается, что по мере снижения уровня жизни простых европейцев и переноса компаний из Европы в США трения между Вашингтоном и Брюсселем будут затруднять их сотрудничество в противостоянии с Россией.

Закон, который вызывает такие нарекания в Евросоюзе, называется "Акт о снижении инфляции". Он был подписан президентом США Джо Байденом в августе и предплагает многомиллиардные субсидии для американских компаний.

Особую озабоченность в Европе вызывают льготы, которые предлагают производителям электромобилей. Европейские автокомпании могут попросту отказаться от производства таких машин в странах Евросоюза и перенести их в США.

Одной из основных целей недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в США была попытка убедить американскую администрацию если не в отмене, то хотя бы в корректировке закона. Джо Байден пообещал подумать на эту тему.

Но никаких конкретных обещаний Вашингтон не даёт и давать не собирается. К тому же ранее Байден преподносил закон как большое достижение своей администрации. Так что едва ли он будет его пересматривать.

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