Лукашенко: мы с Путиным жёстко договорились развивать производство

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о планах Минска и Москвы развивать собственное производство. Об этом написали в EADaily.

"Мы с президентом Путиным жёстко договорились", — подчеркнул лидер республики.

По его мнению, страны способны сохранить экономику без западных корпораций. Как отметил Лукашенко, в России производят "москвичи" и "жигули". При этом в Белоруссии существуют автосалоны Geely, добавил президент.

Также он заявил, что в стране для чиновников есть лимузины Aurus. По мнению Лукашенко, эти машины в ближайшее время окажутся по качеству не хуже продуктов Mercedes-Benz.

Ранее руководитель Белоруссии рассказал, что нужно делать с имуществом иностранных компаний, которые покинули страну.

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