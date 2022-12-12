Немецкий политик: отказ от "Северного потока-2" был ошибкой

Клаус Эрнст из партии "Левая" снова пытается вразумить элиты Германии в эфире Bild TV. Политик объясняет, почему эмбарго на нефть и отказ от "Северного потока-2" — плохая затея.

"Мы приняли уже восьмой по счёту пакет санкций. Олигархов можно наказывать сколько угодно — запрещать им въезд на горнолыжные курорты и конфисковать их яхты. Пожалуйста, никто не спорит. Но не надо принимать меры, которые вредят собственной стране больше, чем кому-либо ещё", — заявил политик.

Клаус Эрнст напомнил, что ещё совсем недавно у страны был полностью готовый трубопровод, который не запустили. В Шведте стоит нефтеперерабатывающий завод, который связан лишь с одним нефтепроводом — "Дружба". Если его перекрыть и отказаться от российской нефти (что случится 1 января), то будет совершенно неясно, будет ли завод работать, и если да, то в каком объёме.

"Если нам нужны газ и нефть и мы не имеем альтернатив, то зачем менять шило на мыло и покупать ресурсы у других стран с мутной репутацией, когда можно запустить "Северный поток-2". Есть два "Северных потока": первый разрушен полностью, а у второго уцелели несколько нитей. Их можно запустить хоть сегодня. И получать до 37 млрд кубометров газа в год. Мы бы решили проблему нехватки газа и создали спрос, а значит, цена бы снизилась. Так что в нынешнем плачевном положении наших граждан виновато правительство", — подчеркнул политик.

При этом, отмечает Telegram-канал "Папочка канцлера", у правительства Шольца всё ещё нет запасного плана. Отказаться-то отказались, а вот что делать с 1 января — Германия пока не знает.

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