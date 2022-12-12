Саудовцы оценили влияние потолка цен на стоимость нефти РФ: "Увидим, поверим"

Потолок цен на российскую нефть, который недавно ввели европейские и западные политики, пока никак не отразился на стоимости чёрного золота из России, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Салман.

Как подчеркнул министр, саудиты поверят в эффект от эмбарго и разговоры о якобы возможном сокращении Россией добычи нефти только тогда, когда увидят его "собственными глазами".

"Что касается санкций и ценовых ограничений, они пока не дали чётких результатов. Некоторые из этих мер были реализованы только 5 декабря, и теперь мы можем видеть состояние неопределённости в реализации, — заявил представитель Саудовской Аравии. — Я поверю в это, когда увижу это".

Как подчеркнул бен Салман, кроме того, в Саудовской Аравии пока не представляют, как Москва может ответить на потолок цен.

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