Baijiahao: США пошли в атаку на РФ. Путин в ответ разыграл сильный козырь

Соединённые Штаты и их союзники 5 декабря пошли в атаку на Россию, введя потолок цен на нефть. В ответ президент Владимир Путин разыграл сильный козырь, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao. Подчёркивается, что последствия будут впечатляющими.

В понедельник США, Евросоюз, Австралия, Канада, Великобритания и Япония объявили о начале действия так называемого потолка цен на российскую нефть. Согласно этому ограничению, российскую нефть нельзя продавать дороже 60 долларов за баррель. В противном случае государства-инициаторы угрожают лишить страхования и отказать в обслуживании танкерам, которые перевозят российскую нефть.

"Западные страны "взялись за руки”, чтобы навредить России. Путин же элегантно разобрался с этой атакой, задействовав свой козырь", — отмечается в материале, опубликованном на платформе Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").

Российский лидер обратил внимание, что ограничения цены на российскую нефть никак не затронет Россию: "У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах. За бюджет не беспокойтесь".

Президент России также сообщил, что в ближайшие дни выйдет указ с перечнем ответных мер Российской Федерации. В Китае убеждены, что таким образом Путин разыгрывает свой очередной козырь.

В материале предполагается, что Россия объявит об отказе продавать нефть странам, которые поддержат введение ценового потолка. И последствия будут весьма впечатляющими.

Действия Запада и отказ Российской Федерации торговать со странами, которые которые поддержат ценовые ограничения, спровоцируют хаос на мировых энергетических рынках. И весьма вероятным результатом станет резкий рост цен на топливо. От которого пострадают государства, которые инициировали ограничение цен на нефть.

Отметим, впрочем, что США это может коснуться в меньшей степени, поскольку это нефтедобывающее государство. Однако же здесь стоит напомнить, сколько претензий у европейцев сейчас по поводу того, что природный газ, поставляемый из США, обходится им в несколько раз дороже, чем американским потребителям.

А произошло это после того, как Европа начала отказываться от импорта газа из России. К слову, речь о поставках по трубопроводам. Что касается сжиженного природного газа, то поставки из России в Европу как раз растут.

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