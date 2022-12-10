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The Epoch Times: ограничение цен на нефть РФ сыграло на руку Китаю

Экономика

Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для The Epoch заявил, что ограничение цен на нефть из РФ сыграло на руку Китаю.

Лакалль пишет, что в соглашении "большой семёрки" очень много ошибок. По мнению эксперта, эти ограничения никак не навредят России. Более того, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это и дальше по выгодным ценам.

Лакалль заявляет, что у Китая появляется возможность приобретать ещё больше российского сырья. Таким образом Москва будет продолжать зарабатывать хорошие деньги на экспорте энергоносителей.

Эксперт пишет, что если G7 хотели навредить России, то нужно было не вводить запреты и ограничения, а поощрять инвестиции в альтернативные источники энергии.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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