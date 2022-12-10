В России могут появиться магазины китайских брендов

На российском рынке могут появиться магазины брендовых китайских вещей. Речь идёт об одежде, обуви и аксессуарах.

Консалтинговые китайские компании начали запрашивать данные о российских торговых площадках.

"Пока россияне знакомы лишь с некоторыми марками из КНР. После ухода западных брендов с отечественного рынка в РФ освободилось много свободных ниш — это fashion-сегмент и товары для дома. С тех пор пустующие места старались занять российские и турецкие имена", — пояснили "Известиям" в Союзе торговых центров.

Какие именно бренды хотят прийти в Россию, китайские бизнесмены пока не раскрывают. Однако если это произойдёт, то "разгуляться" есть где. По данным аналитиков, до конца 2022 года доля вакантных площадей в российских ТЦ может достигнуть 15-20 процентов.

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