Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Читатели Le Figaro: Зеленский — главарь "крайне опасной" украинской мафии
Politico: США с начала СВО не решаются передать дроны MQ-9 Reaper Киеву
FAZ: в США и Германии хронически не хватает боеприпасов на $900 млрд
The Hill сравнил утечку оружия США на Украине с жаркой мяса на гриле
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Пинчук: почти любой россиянин интересен СБУ для оперативной разработки
Пушилин: защитники Донбасса вернулись из плена подавленными, но не сломленными
Гончар: Киев и Запад подталкивают Грузию открыть "второй фронт" против РФ
Полковник Макгрегор: угрожая РФ ядерным оружием, США напросятся на Армагеддон

В России могут появиться магазины китайских брендов

Экономика

На российском рынке могут появиться магазины брендовых китайских вещей. Речь идёт об одежде, обуви и аксессуарах.

Консалтинговые китайские компании начали запрашивать данные о российских торговых площадках.

"Пока россияне знакомы лишь с некоторыми марками из КНР. После ухода западных брендов с отечественного рынка в РФ освободилось много свободных ниш — это fashion-сегмент и товары для дома. С тех пор пустующие места старались занять российские и турецкие имена", — пояснили "Известиям" в Союзе торговых центров.

Какие именно бренды хотят прийти в Россию, китайские бизнесмены пока не раскрывают. Однако если это произойдёт, то "разгуляться" есть где. По данным аналитиков, до конца 2022 года доля вакантных площадей в российских ТЦ может достигнуть 15-20 процентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.

Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
В Сети восхитились жёстким ответом Путина Боррелю за выпад в сторону африканцев
Экс-президент США Трамп назвал неравнозначным обмен Бута на Грайнер
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Сивков заявил, что ВС РФ имеют превосходство над ВСУ в воздухе и на поле боя
Прилепин о российской эстраде: "По всей стране гастролируют заукраинцы"
Генштаб ВСУ пошёл на обман для доставки наёмников в Артёмовск
Генштаб ВСУ пошёл на обман для доставки наёмников в Артёмовск
Последние материалы
The Hill сравнил утечку оружия США на Украине с жаркой мяса на гриле
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Пинчук: почти любой россиянин интересен СБУ для оперативной разработки
Пушилин: защитники Донбасса вернулись из плена подавленными, но не сломленными
Гончар: Киев и Запад подталкивают Грузию открыть "второй фронт" против РФ
Полковник Макгрегор: угрожая РФ ядерным оружием, США напросятся на Армагеддон
Небензя: обстрелы ВСУ Донбасса могут вызвать кислотные дожди
Подпольщики Николаева: ВСУ перебрасывают через город БМП-2 и САУ "Гвоздика"
Небензя: атаковавшие российские аэродромы БПЛА наводили системой GPS США
Полянский: Западу не свалить вину за украинское оружие в руках террористов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников