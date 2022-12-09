Установленный западными странами потолок стоимости российской нефти соответствует нынешним ценам на рынке энергоресурсов, заявил руководитель России Владимир Путин.
По его словам, в этом смысле решение Евросоюза никак не затрагивает РФ. Он добавил, что примерно к той стоимости, которая обозначена в ограничениях, "всё и сводится".
"Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня и продаём нефть", — подчеркнул Путин на брифинге по итогам поездки в Киргизию.
Ранее стало известно, что Европейский союз окончательно утвердил решение об установлении предельной стоимости российской нефти. Согласно официальным документам ЕС, стоимость барреля будет составлять 60 долларов. Изменения вступили в силу с 5 декабря.
Как отмечает издание The Hill, ограничения на поставки нефти имеют все признаки надвигающегося на Запад фиаско.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.