Центробанк РФ открыл территориальные отделения в новых регионах

Центральный банк России открыл территориальные учреждения в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится на сайте регулятора.

Так, в разделе "Территориальные учреждения" появились отделения в ЛДНР и двух новых областей, которые вошли в состав России после проведённых референдумов.

Ранее председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков заявил, что ПСБ начал работать в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

По его словам, банк стал "первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР".

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