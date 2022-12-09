Эксперт Каминский: Россия может возглавить майнинг криптовалют, но ЦБ против

С 1 января 2023 года владельцам российских майнинговых ферм разрешат продавать добытую криптовалюту, но только за рубежом и под надзором налоговой службы.

Центробанк не намерен разрешать свободную продажу виртуальных денег, исключение будет сделано только для экспериментальных правовых режимов, где за всеми сделками с криптовалютой станет наблюдать уполномоченная организация.

Без навязанных ограничений Россия может стать первой в мире по майнингу, уверен эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.

"Если сделать в условной Иркутской области упрощенную пилотную, офшорную, как угодно назовите, зону, можно было бы привлечь достаточно много специалистов в этой области, ну и тем самым потенциально иметь с этого, не сразу, но существенные доходы для бюджета", — отметил он в интервью Телеканалу "360".

Специалист добавил, что подобный шаг может привести в страну инвестиции и улучшить экономические возможности РФ в этом секторе.

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Что будет с криптовалютой и майнингом в России? Комментарий криптоэксперта