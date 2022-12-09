Ослабление ограничений Евросоюзом позволил России вернуться к показателям исторических максимумов по поставке угля морем, сообщили аналитики.
Так, только в октябре текущего года перевозки по морю достигли 16,6 млн тонн.
"По последним данным Минэнерго, падение экспорта угля из РФ за семь месяцев 2022 года составило 8,6 процента, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке", — передаёт oilcapital.ru.
Как подчеркнули аналитики, максимум поставок угля был зафиксирован в июне, однако в октябре с ослабление рестрикций показатели почти "сравнялись".
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