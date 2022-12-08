Турция может просить скидку на российский газ, делая это не публично. Однако для России здесь никаких выгод нет. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"Насколько мы понимаем из отрывочных публикаций, Турция просит скидку на текущие контракты, в том числе пересчитать цены на весь 2022 год. И аргументирует это тем, что так будет полезнее для турецкой экономики. Конечно, полезнее для турецкой экономики, если вы страна-импортёр, естественно, самые дешевые энергоресурсы будут вашим конкурентным преимуществом и благом для экономики. Но это же совершенно несерьёзный аргумент", - заметил аналитик.
По его словам, точно так же и Россия может попросить оплатить в два раза дороже за те же самые объемы, так это "будет полезно для российской экономики".
"Для Турции мы и так поставляем газ довольно дёшево. У турецких компаний привязка идёт к цене на нефть. И по таким контрактам цены сейчас выходят в районе 700 долларов за тысячу кубов. А по контрактам с привязкой к стоимости газа на спотовых рынках, как у "Газпрома" с европейскими компаниями, там газ фактически в два раза дороже — около 1500 долларов за тысячу кубов", - пояснил собеседник издания.
Если бы турки предлагали, например, покупать дополнительные объёмы газа со скидкой, тут ещё можно было бы "Газпрому" подумать, так как по объёму он всё-таки сильно просел, и даже на 25% если бы сделал скидку на дополнительный объём, то это всё равно была бы выгодная цена, добавил эксперт.
Но дополнительный объём РФ не может поставить даже физически, потому и "Турецкий поток", и "Голубой поток" загружены на полную мощность. И возможностей прокачать туда существенно больше для Турции нет, заключил он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщило, что Турция намерена договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией в Анкаре.
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