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Юшков: Турция может просить скидку на российский газ, но выгоды для РФ нет

Экономика

Турция может просить скидку на российский газ, делая это не публично. Однако для России здесь никаких выгод нет. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Юшков: Турция может просить скидку на российский газ, но выгоды для РФ нет

"Насколько мы понимаем из отрывочных публикаций, Турция просит скидку на текущие контракты, в том числе пересчитать цены на весь 2022 год. И аргументирует это тем, что так будет полезнее для турецкой экономики. Конечно, полезнее для турецкой экономики, если вы страна-импортёр, естественно, самые дешевые энергоресурсы будут вашим конкурентным преимуществом и благом для экономики. Но это же совершенно несерьёзный аргумент", - заметил аналитик.

По его словам, точно так же и Россия может попросить оплатить в два раза дороже за те же самые объемы, так это "будет полезно для российской экономики".

"Для Турции мы и так поставляем газ довольно дёшево. У турецких компаний привязка идёт к цене на нефть. И по таким контрактам цены сейчас выходят в районе 700 долларов за тысячу кубов. А по контрактам с привязкой к стоимости газа на спотовых рынках, как у "Газпрома" с европейскими компаниями, там газ фактически в два раза дороже — около 1500 долларов за тысячу кубов", - пояснил собеседник издания.

Если бы турки предлагали, например, покупать дополнительные объёмы газа со скидкой, тут ещё можно было бы "Газпрому" подумать, так как по объёму он всё-таки сильно просел, и даже на 25% если бы сделал скидку на дополнительный объём, то это всё равно была бы выгодная цена, добавил эксперт.

Но дополнительный объём РФ не может поставить даже физически, потому и "Турецкий поток", и "Голубой поток" загружены на полную мощность. И возможностей прокачать туда существенно больше для Турции нет, заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщило, что Турция намерена договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией в Анкаре.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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