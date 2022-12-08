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Эксперт Румянцев: личная инфляция практически всегда отличается от официальной

Экономика

Многие жители РФ не чувствуют снижения официальной инфляции, сообщил эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Румянцев.

Эксперт Румянцев: личная инфляция практически всегда отличается от официальной

По его словам, это связано с тем, что уровень личной инфляции у человека, как правило, превышает официальные показатели. В интервью Om1.ru специалист подчеркнул: если семья не замечает уменьшения стоимости определённых товаров в магазине, то её продуктовая корзина не соответствует стандартам Росстата.

Как пояснил Румянцев, узнать уровень личной инфляции можно с помощью ведения списка всех трат и математических формул.

"А потом повторять ежемесячно. Это и будет вашей личной инфляцией, которая наверняка будет отличаться от официальной", — указал эксперт.

Кроме того, он порекомендовал россиянам пользоваться калькулятором инфляции, позволяющим узнать, как быстро меняются цены на товары из личной корзины.

Специалист также призвал граждан РФ не хранить деньги в наличном виде, а оформлять вклады для накопления процентов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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