Многие жители РФ не чувствуют снижения официальной инфляции, сообщил эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Румянцев.
По его словам, это связано с тем, что уровень личной инфляции у человека, как правило, превышает официальные показатели. В интервью Om1.ru специалист подчеркнул: если семья не замечает уменьшения стоимости определённых товаров в магазине, то её продуктовая корзина не соответствует стандартам Росстата.
Как пояснил Румянцев, узнать уровень личной инфляции можно с помощью ведения списка всех трат и математических формул.
"А потом повторять ежемесячно. Это и будет вашей личной инфляцией, которая наверняка будет отличаться от официальной", — указал эксперт.
Кроме того, он порекомендовал россиянам пользоваться калькулятором инфляции, позволяющим узнать, как быстро меняются цены на товары из личной корзины.
Специалист также призвал граждан РФ не хранить деньги в наличном виде, а оформлять вклады для накопления процентов.
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