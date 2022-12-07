Громов: Япония ведёт себя послушно, Россия может поставлять ей нефть

Глава энергетического направления фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов полагает, что Россия должна отреагировать на введение ценового потолка на российскую нефть. Однако делать это осторожно и продуманно.

С 5 декабря в Евросоюз запрещены поставки российской нефти морским путём. Кроме того, государства, входящие в сообщество, поддержали ограничение цена на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это ограничение также поддерживают США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия.

По словам Алексея Громова, Япония остаётся единственным государством из вышеперечисленных, которая получает российскую нефть. При этом в Токио добились исключения на поставки нефти с проекта "Сахалин-2".

"Япония послушно переподписала все контракты с новым оператором проекта "Сахалин-2" и остаётся в числе инвесторов и участников программы "Сахалин-1". С учетом этого я не вижу каких-то серьёзных причин и считаю неправильным сейчас проявлять со стороны Москвы силу и ограничивать поставки для Токио", — цитирует Громова "Украина.ру".

По словам эксперта, лишаться японских покупателей сейчас было бы нерационально. Тем более, что бюджет Сахалинской области получает значительные средства от экспорта нефти и газа с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Алексей Громов подчеркнул, что Россия не должна отвечать "топорно и поспешно" на действия Запада, дабы не навредить себе и не сыграть в игру США и Евросоюза. К выработке ответных мер надо подходить осторожно и продуманно, подчеркнул эксперт.

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