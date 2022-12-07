Европе советуют готовиться к "реакции Путина" после запрета поставок нефти из РФ

Евросоюз заложил энергетическую "бомбу", запретив поставки российской нефти, сообщает издание Politico. Самой России это ограничение сильно не навредит, отмечается в материале.

"Даже если ближайшие недели мир проживет без серьёзной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная "бомба" может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам", — говорится в статье.

А вот эмбарго и ограничение цены на российскую нефть самой России сильно не навредит, поскольку она сумеет найти новых покупателей на свои энергоресурсы.

Также в материале подчёркивается, что "риски ответной реакции Путина недооценивать ни в коем случае нельзя".

При этом Европа очень сильно зависит от поставок дизельного топлива из России. На российское дизтопливо приходится 60% поставок и лёгких альтернатив нет.

"В середине зимы в регионе может возникнуть острая нехватка дизельного топлива. А ведь оно используется в ЕС почти везде, от автомобилей до промышленности и отопления", — говорится в материале Politico.

Напомним, с 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём. При этом нет ограничений на поставки по трубопроводам. С 5 февраля вводится эмбарго на поставки российских нефтепродуктов.

Кроме того, ЕС поддержал ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Точно такое же ограничение поддержали США, Канада, Япония, Австралия, Великобритания.

В России заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в государства, которые поддержали ограничение цены.

По данным "Ведомостей", российские власти сейчас изучают три варианта ответных действий. Первый подразумевает полный запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые поддержали ограничение цены.

Второй вариант — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий вариант — определение максимального дисконта Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении которого сделку не одобрят.

Пока ни один из этих вариантов не принят. Возможны и другие варианты, а также комбинация из нескольких. Официально информация об ответных мерах также не подтверждена.

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