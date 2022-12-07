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Гусев о потолке цен на нефть РФ: спрос упадёт — Европа сядет греться у костра

Экономика

Решение Евросоюза ввести потолок цен на российские энергоносители не ударят по РФ, как предполагали европейские политики, заявил вице-президент Независимого топливного союза, зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.

Гусев о потолке цен на нефть РФ: спрос упадёт — Европа сядет греться у костра

По словам эксперта, стоимость газа продолжит расти из-за способов транспортировки. "Прокачку" нефти могут перенаправить с трубопроводов на перевозку танкерами, что увеличит затраты на фрахты.

"Наша продукция начинает грузиться, допустим, через питерские порты, корабль идёт в Африку или Азию. Азиатские корабли из залива начинают плыть в Европу. У нас получается двойной перепробег танкеров", — пояснил Гусев в беседе с "Украиной.ру".

Однако, несмотря на всю ситуацию спрос на энергоносители могут сократиться из-за холодов и в целях "экономии".

"Европа может реально сократить спрос из-за холода: мы перестаём ездить, ходить на работу и вообще сидим по домам и греемся у костра. Таким образом, реально спрос на топливо может снизиться, а цены — просесть", — резюмировал Гусев.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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