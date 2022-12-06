Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Бойцов СВО удивил райдер актера и режиссера Андрея Мерзликина
Концерты HOFMANNITA и Полматери собираются отменить в Новосибирске
Политолог Журавлёв: Китай хочет сменить власть в Монголии
В Белгородской области сообщили об обстреле села Бутырки со стороны ВСУ
Кива о цели визита Зеленского в Донбасс: хочет выставить себя героем
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что русские нас всех перебьют
Глава Белгородской области призвал жителей региона вступать в отряды самообороны
Крещёным на Украине теперь надо перекрещиваться: новая церковь — новые обряды
ВКС РФ отправили Украине "подарки" на День ВСУ в виде ракет с надписями

Встречи "Росмолодёжь.Бизнес" посетили свыше 4 тысяч участников

Экономика

В 2022 году в рамках Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес прошли свыше 120 просветительских мероприятий в 38 регионах страны. Начинающие молодые предприниматели, всего свыше 4 тысяч участников, смогли получить знания и инструменты в области запуска и ведения собственного дела.

Встречи "Росмолодёжь.Бизнес" посетили свыше 4 тысяч участников

Экспертами площадок выступали профессионалы своей области — опытные предприниматели и специалисты из мира бизнеса. В рамках встреч дискуссионного клуба, а также в формате open door (выступление бизнес-эксперта перед резидентами Клуба) они рассказывали о том, как общественные объединения помогают развивать своё дело, какой ресурс наиболее ценный для любого предпринимателя, а также о том, где брать идеи, вдохновение и поддержку.

Разговорные форматы встреч дополнялись кейс-разборами — публичными презентациями деловых проектов членов Клуба. Приглашённые спикеры проводили их профессиональный разбор и давали практические рекомендации по дальнейшему развитию. В рамках нетворкинг-сессий бизнесмены имели возможность обзавестись новыми партнёрскими связями для развития и масштабирования своего дела.

Одним из заключительных событий стало мероприятие "Шоу Провальных Историй". Оно привлекло более 350 членов Клуба как в онлайн, так и офлайн формате. В рамках неформального ток-шоу эксперты рассказали об ошибках создания своего дела и проиллюстрировали их примерами собственных бизнес-неудач.

"Клуб молодых предпринимателей является флагманским проектом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Он создан для тех, кто стремится масштабировать свою компанию, вывести её на новый уровень и войти в сообщество молодых предпринимателей России. К этому моменту подано более 5 тысяч заявок на вступление в Клуб из 82 регионов России. Итоги всей линейки проектов программы будут подведены на масштабном бизнес-марафоне "Тест-драйв", который пройдёт 8 декабря в онлайн-формате", — анонсировал подведение итогов года руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

Онлайн-марафон "Тест-драйв" пройдёт в партнёрстве с Российским обществом "Знание". К прямой трансляции на официальной странице сообщества ВКонтакте можно будет подключиться из любой точки страны. Во время мероприятия зрители смогут подробнее познакомиться с проектами программы:

  • "День с предпринимателем",
  • "Бизнес.Поколение",
  • "Мастерская наставников",
  • "Инвестиционные сессии"
  • и "Клуб молодых предпринимателей".

Участников ждёт открытая дискуссия с успешными стартаперами, разборы кейсов и "прожарка" бизнеса.

В финале онлайн-марафона состоится встреча с членами Клуба молодых предпринимателей

  • Дмитрием Мезенцевым,
  • Ириной Симоновой,
  • Иваном Шумиловым,
  • Марией Кожемякиной
  • и Иваном Тепловым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Александр Ревва взбесил россиян своим поведением на фестивале "Песня года"
Безсонов: военные ВСУ расстреляли троих своих сослуживцев
Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин
МО РФ: при атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы погибли трое военных
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Последние материалы
Николай Рубакин стал первым русским экспертом по книжному маркетингу
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Суд отправил на принудительное лечение пермяка, который сжёг вагон поезда
Продюсер Рудченко: старана вкладывалось в раскрутку Вайкуле и Пугачевой
Аналитик: при энергокризисе в первую очередь пострадают страны Восточной Европы
Киркоров ответил на нападки Шукшиной: Меня критикует эта дура
Охранник не пустил военных в форме в ночной клуб в Новосибирске
Отбывающий пожизненный срок Ермихин раскрыл тайны тюрьмы США: русских не трогают
Сладков заявил о неприятном факте в деле защиты ВС РФ Донецка от артиллерии ВСУ
Небесный тихоход: судьба дирижаблестроения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников