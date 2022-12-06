Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 18 млрд евро

Министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок в законодательство, которое бы позволило Украине в следующем году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

В ходе заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе Варга заявил, что Венгрия против поправки в финансовое законодательство Евросоюза.

Министр финансов Чехии Збигнев Станюра, который председательствовал на заседании, заявил, что "к сожалению, мы не смогли принять пакет в целом".

При этом он пообещал, что решение, которое позволит начать выделять помощь Украине с начала января, будет найдено. И призвал комитет заняться поиском альтернативы, сообщает "Интерфакс".

В Венгрии и ранее заявляли о том, что против предоставления Украине помощи в 18 миллиардов евро в 2023 году.

"Мы не поддерживаем это предложение, потому что мы не хотим, чтобы Евросоюз стал сообществом государств-должников вместо сообщества сотрудничающих государств", — заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он предложил всем странам, входящим в Евросоюз, заключить двусторонние соглашения с Украиной и выделять ей средства из собственных бюджетов. В Будапеште объявили, что направят на эти цели 187 миллионов евро.

Конечно, это совсем не то, чего хотели бы в Киеве. Где неоднократно заявляли, что Украине ежемесячно требуется на оплату текущих расходов пять-семь миллиардов евро. Получить эти средства киевский режим рассчитывает от Евросоюза и США.

Хотя даже те средства, которые заблокировала Венгрия, не обеспечивают запросы Киева, поскольку это порядка полутора миллиардов евро каждый месяц.

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