Экономист: российские компании продолжат экспорт нефти, несмотря на потолок цен

Российские компании будут продолжать экспортировать нефть, независимо от того, какой уровень потолка будет установлен. Вопрос в том, смогут ли они использовать услуги европейского фрахта и страхования. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По словам эксперта, в ближайшие недели проблем с доступом к услугам европейских компаний, вероятно, не будет, потому что средняя цена российской нефти в Приморске, Новороссийске как раз соответствует примерно 60 долларам за баррель.

"Поэтому пока, с точки зрения экспорта "ЮРУС", скорее всего, ничего не изменится. При этом часть грузов компании уже сейчас могут перевозить с использованием неевропейского фрахта, в том числе за счёт тех танкеров, которые они покупали в последние месяцы", — заметил он.

Собеседник издания добавил, что проблем сейчас больше на Дальнем Востоке, так как "Сурэкспорт" стоит сейчас порядка 75 долларов за баррель, то есть он сильно выше потолка. Но там и доля европейского фрахта была очень небольшой, поскольку это просто другой регион, пояснил аналитик.

"Пока потолок более-менее соответствует среднерыночной цене "ЮРУС", ничего принципиально не поменяется. Другое дело, что, во-первых, с 15 января планируется пересмотр потолка, скорее, что на понижение, чем на повышение, и возможен рост цен на нефть, в силу разных факторов, и в этом случае рыночная цена "ЮРУС" тоже будет подниматься. И это поставит российские компании перед выбором: либо поставлять нефть по цене ниже рыночной, либо сокращать экспорт, если невозможно осуществлять его без использования европейских компаний", — заключил Белогорьев.

Ранее в Белом доме заявили, что не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки.

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