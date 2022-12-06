Аналитики: в России после Нового года ожидается снижение цен на технику

После Нового года в России снизится стоимость электроники и бытовой техники, заявили в сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace.

Как сообщает URA.RU, ссылаясь на экспертов, в среднем цены на электронику уменьшатся на 25 процентов в начале 2023 года.

"В январе, как правило, спрос резко снижается. Чтобы выровнять посадку в продажах, продавцы снижают средний чек", — приводит издание комментарий представителя Moneyplace Дмитрия Ермолаева.

При этом он добавил, что в декабре примерно на 15 процентов повысится стоимость ёлок, карнавальных костюмов, электрических приборов, праздничной обуви. Эксперт подчеркнул: январь начнётся с более приятных цен в российских магазинах. Помимо электроники, граждане РФ смогут выгодно купить детские наряды, вечернюю одежду, продукцию для досуга и творчества.

Ранее экономист Мария Долгова проинформировала, что все новогодние товары, особенно импортные, подорожают в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.