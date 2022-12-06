13 миллионов тонн украинского зерна прошло через порты Турции. Но не в Африку

Министерство обороны Турции объявило, что общее количество зерна, отправленного из украинских портов с начала августа, превысило 13 миллионов тонн.

По данным турецких военных, отгрузка зерна из украинских портов продолжается, как и планировалось в рамках соглашения, достигнутого 22 июля.

Напомним, что 22 июля Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций на встрече в Стамбуле подписали документ "Инициативы по обеспечению безопасности перевозок зерна и продовольствия из украинских портов".

Соглашение гарантирует безопасность экспорта зерна из украинских черноморских портов в Восточную Европу и в другие страны мира.

17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении соглашения о зерновом коридоре через Черное море на 120 дней, начиная с 19 числа того же месяца.

Изначально предполагалось, что это зерно - о судьбе которого переживали в ООН - спасёт от голода беднейшие страны Африки. Как это выглядит на самом деле:

Просто бизнес... Хотя, может быть, так им и надо, учитывая, что это зерно, как утверждают эксперты - продукт гигантов ГМО-агробизнеса США