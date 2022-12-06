Экономист Косой: рубль может ослабнуть на фоне кризиса в КНР

Экономический спад в КНР может спровоцировать ослабление рубля, заявил президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой.

При этом специалист подчеркнул, что ожидаемое укрепление иностранной валюты из-за нефтяного антироссийского эмбарго, вероятно, на рубле не скажется.

"По всей видимости, спад экономической активности в Китае на макроуровне ведёт к тому, что у нас происходит медленное снижение цен на энергоносители. Это, естественно, будет влиять на рубль", — пояснил Косой в беседе с URA.RU.

Как подчеркнул эксперт, что касается эмбарго, то тут можно ожидать политические спекуляции, а не финансовые. Тем временем пока невозможно предсказать, как поведёт себя рынок энергоносителей КНР.

"Уже очевидно, что будет какая-то рецессия в Евросоюзе. Понятно примерно, что будет происходить с экономикой Штатов, а вот что происходит с экономикой Китая — на сегодня не всё понятно", — резюмировал экономист.

Ранее Pravda.Ru цитировала китайских аналитиков, которые пригрозили "разгромом" жестокой гегемонии США в ближайшее десятилетие.

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