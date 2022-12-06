С начала спецоперации на Украине Париж планомерно снижал траты на товары из России, но в августе произошёл резкий скачок и Франция нарастила закупки в месячном выражении до 1,1 миллиарда евро.
До середины февраля стоимость товаров, которые Париж тратил на импорт из России, оценивалась в 1,8 миллиарда евро. Значительно возросли и траты других стран.
"Согласно анализу, сильнее всех в августе увеличила импорт товаров из России в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза, до 79 миллионов евро", — подсчитали аналитики РИА Новости.
Так, согласно информации, остальные страны также нарастили объём закупок российских товаров:
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