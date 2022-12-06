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С начала спецоперации на Украине Париж планомерно снижал траты на товары из России, но в августе произошёл резкий скачок и Франция нарастила закупки в месячном выражении до 1,1 миллиарда евро.

До середины февраля стоимость товаров, которые Париж тратил на импорт из России, оценивалась в 1,8 миллиарда евро. Значительно возросли и траты других стран.

"Согласно анализу, сильнее всех в августе увеличила импорт товаров из России в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза, до 79 миллионов евро", — подсчитали аналитики РИА Новости.

Так, согласно информации, остальные страны также нарастили объём закупок российских товаров:

  • Латвия — на 44 процента,
  • Австрия — 27 процентов,
  • Испания — 27процентов,
  • Греция — 15 процентов,
  • Словакия — 6 процентов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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