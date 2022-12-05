В Турции заявили, что проблем с газом у страны зимой не будет

В Турции зимой не будет проблем с газом и электричеством, заявил глава внешнеполитического ведомства этой страны Мевлют Чавушоглу.

"Инфляция в Турции высокая. Цены на энергоносители также выросли. Цена закупаемого нами российского газа выросла в три-четыре раза", — сказал глава МИД Турции, выступая на конференции по внешней политике страны.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что знает о проблемах с ценами: "Но спрашиваю у сидящих в зале: среди вас есть те, кто обеспокоен тем, что у него будут проблемы с газом и электричеством в предстоящую зиму? Нет, потому что это результат нашей стратегической политики".

Россия покрывает около 44 процентов потребностей Турции в газе, напоминает агентство "Прайм". В настоящее время начата оплата поставок в рублях, в Анкаре намерены активизировать работу в этом направлении.

Кроме того, стороны обсуждают возможность создания газового хаба в Турции. В перспективе он мог бы стать центром торговли энергоносителями, в том числе и в Европе.

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