Эксперт: такой тяжеловес как Кудрин лишь усилит "Яндекс"

Многие эксперты полагают, что Алексей Кудрин поможет "Яндексу" лоббировать интересы компании.

А чем Кудрин может быть полезен "Яндексу", рассказал в беседе с Pravda. Ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Кудрин — чиновник-тяжеловес, чиновник с колоссальным опытом работы, а современная интернет-компания работать без доступа к данным, которые есть только у государства, не способна. У нас государство — это 70-процентное проникновение в экономику, и если интернет-компания с государством не сотрудничает, то она проигрывает. Поэтому для "Яндекса" Кудрин — это такое, знаете, серьёзное усиление, потому что у нас сейчас сформировался тандем из Сбера в "ВКонтакте", которые очень активно работают с государством, и Греф, и Кириенко в этом плане выступают очень мощно", — отметил обозреватель.

По его словам, "Яндексу" был бы очень необходим такой человек. А теперь в России три игрока — Сбер, "ВКонтакте" и "Яндекс" и это очень хорошая конкуренция.

"Мне кажется, это будет очень полезно для всей нашей индустрии", — подытожил Клименко.

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