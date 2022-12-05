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Михаил Хазин: США и Европа отказываются от давления на Россию

Экономика

Экономист Михаил Хазин полагает, что есть несколько вариантов объяснения того, почему Запад пытается ограничить поставки российских энергоресурсов.

Михаил Хазин: США и Европа отказываются от давления на Россию

"Вариант первый, экономический: Запад хочет наказать Россию. Вариант второй: Запад понимает, что экономически наказать всё равно не получится, и пытается наказать политически. И, наконец, третий вариант: они в общем-то понимают, что все их попытки (идти против России) бессмысленны, но что-то нужно делать. Вот и делают, что могут", — заявил экономист изданию "Украина.ру".

По словам экономиста, в результате США и Евросоюз "получили примерно по трети на каждый вариант".

Михаил Хазин считает, что "это как раз случай полной безнадёжности": "Они не знают, что им делать, потому что модель, с которой они начали на нас наезжать, рассыпается на глазах. Куда деваться, они не знают, и единственное, что можно — это продолжать".

При этом экономист отметил, что у него возникло ощущение (Хазин отметил, что может ошибаться) — США и Европа начинают легализовывать политику отказа от давления на Россию.

"Об этом говорят последние заявление западных политиков, в том числе недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона", — сказал Михаил Хазин. Добавив, что за выступлениями руководителей стран Запада нужно внимательно следить.

Эммануэль Макрон в недавнем интервью заявил, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. И подчеркнул, что считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу решение стран Евросоюза об эмбарго на поставки нефти из России морским путём. Однако ограничения не касаются поставок по трубопроводам.

Кроме того, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, США, Канада, Австралия объявили об ограничении цены на российскую нефть. Согласно этому решению, нефть из России не может продаваться дороже 60 долларов за баррель.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что не собираются поставлять энергоресурсы в государства, которые поддержат ограничение цены. Судя по всему, следует ожидать ответных мер со стороны России.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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Михаил Хазин: США и Европа отказываются от давления на Россию
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