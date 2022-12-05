Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мобилизованные штурмовики из Ростова взяли пленных в первом же бою в ДНР
Самолёт ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неполадок
Николай Валуев рассказал о врождённой опухоли мозга
The Sun: британский наёмник Пиннер вернулся на Украину
Спикер ВВС Украины Игнат: атак будет несколько, ВС РФ хотят запутать ПВО ВСУ
Воздушная тревога на Украине: взрывы гремят в Одессе и других городах страны
Кива: Россия может "утюжить" Украину вдоль и поперёк после провокации в Энгельсе
Кадыров в стихах обратился к президенту Зеленскому и назвал его "клоуном"
По всем областям Украины массовые ракетные удары

Беляев: ЕС намерен получить выгоду от замороженных активов ЦБ РФ

Экономика

Европейский союз решил придумать конструкцию с замороженными активами ЦБ РФ. Эти деньги как бы неприкосновенные. Но своей пассивной частью они послужат гарантией специальной финансовой организации, то есть фонда управления активами. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН.

Беляев: ЕС намерен получить выгоду от замороженных активов ЦБ РФ

Эксперт объяснил, что на базе заблокированных денег создаются производные деривативы, которые уже могут быть использованы. Но средства всё равно остаются заблокированными и нетронутыми. А специальные производные финансовые инструменты, созданные на их основе, по мнению Запада, уже будут приносить доход ввиду своей ликвидности.

"Ликвидные — это значит, что они пользуются спросом на рынке, можно ими действовать, их можно использовать для получения прибыли. И вот эту прибыль они уже предполагают расходовать для своих нужд", — пояснил экономист.

Он добавил, что это идеализированная теоретическая конструкция, и насколько она получится практически — большой вопрос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком

Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско
Бронегруппа ВСУ пошла в атаку у Авдеевки и встретилась с батальоном "Спарта"
Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин Воротца России не раз были открыты для английской игры в крокет Сергей Лебедев Знак зодиака 5 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Скотт Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года
Спикер ВСУ Череватый заявил, что ВС РФ используют украинскую тактику у Бахмута
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Последние материалы
Самолёт ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неполадок
Николай Валуев рассказал о врождённой опухоли мозга
The Sun: британский наёмник Пиннер вернулся на Украину
Секта подмосковного "Бога Кузи" стала выгодным бизнес-проектом
Беляев: ЕС намерен получить выгоду от замороженных активов ЦБ РФ
Спикер ВВС Украины Игнат: атак будет несколько, ВС РФ хотят запутать ПВО ВСУ
Воздушная тревога на Украине: взрывы гремят в Одессе и других городах страны
Кива: Россия может "утюжить" Украину вдоль и поперёк после провокации в Энгельсе
Кадыров в стихах обратился к президенту Зеленскому и назвал его "клоуном"
По всем областям Украины массовые ракетные удары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников