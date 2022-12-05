Беляев: ЕС намерен получить выгоду от замороженных активов ЦБ РФ

Европейский союз решил придумать конструкцию с замороженными активами ЦБ РФ. Эти деньги как бы неприкосновенные. Но своей пассивной частью они послужат гарантией специальной финансовой организации, то есть фонда управления активами. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН.

Эксперт объяснил, что на базе заблокированных денег создаются производные деривативы, которые уже могут быть использованы. Но средства всё равно остаются заблокированными и нетронутыми. А специальные производные финансовые инструменты, созданные на их основе, по мнению Запада, уже будут приносить доход ввиду своей ликвидности.

"Ликвидные — это значит, что они пользуются спросом на рынке, можно ими действовать, их можно использовать для получения прибыли. И вот эту прибыль они уже предполагают расходовать для своих нужд", — пояснил экономист.

Он добавил, что это идеализированная теоретическая конструкция, и насколько она получится практически — большой вопрос.

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