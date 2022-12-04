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The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско

Экономика

Западные страны столкнутся с серьёзным провалом в энергетической сфере после утверждения потолка цен на поставки российской нефти. Об этом сообщает The Hill.

The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско

По мнению обозревателя Питера Дорана, на мировых рынках сегодня фактически отсутствует свободное топливо. Он предрёк существенное подорожание нефти после введения новых ограничений в отношении Москвы.

"Потолок цен на нефть из РФ имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско", — указал автор.

Журналист считает, что санкции Запада не являются "элегантным решением" для снижения доходов РФ. Как пояснил обозреватель, потолок цен, установленный в размере 60 долларов за баррель нефти, не ухудшит экономическую ситуацию в России, ведь стоимость добычи сырья находится в пределах 20-40 долларов.

Ранее стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил решение о введении предельной цены на российскую нефть. Изменения вступят в силу с 5 декабря 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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