Посольство в Вашингтоне: спрос на нефть РФ останется даже на фоне потолка цен

Несмотря на введение потолка цен на энергоносители, спрос на нефть из РФ останется, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

По мнению дипломатов, попытка Запада таким образом ограничить Россию не увенчаются успехом.

"Вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом", — заявили в дипмиссии.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что страны "Большой семёрки" совместно с Австралией подтвердили план отказа от импорта российской нефти. Однако уточнили, что он будет поэтапным.

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