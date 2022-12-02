Запад намерен украсть резервы РФ под предлогом восстановления Украины

Потери Украины оцениваются в 350 млрд долларов. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин считает, что это говорит о желании Запада присвоить резервы РФ.

Камкин отмечает, что падение украинской экономики становится поводом о разговорах о "восстановлении Украины", которое предполагает, по мнению Запада, присвоение золотовалютных резервов РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил заморозкой иностранных средств, находящихся в РФ, в ответ на "воровство российских активов".

Он уверен, что Украина не нужна ни западной, ни европейской экономике. Киевский режим, по мнению Камкина, нужен Западу только как инструмент по сдерживанию России.

"Данная риторика проводится исключительно в привязке к краже российских активов, что очевидно хотя бы по корреляции сумм", — цитирует слова эксперта "Экономика сегодня".

Камкин отметил, что Украину будут вооружать и финансировать до окончания кризиса.

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