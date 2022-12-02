Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не допустит, чтобы через сербскую территорию обходили санкции Евросоюза в отношении России.

В пятницу Сербия и Евросоюз подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета ЕС по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA 3 в сфере здравоохранения, миграций и других, сообщает РИА "Новости".

На подписании присутствовали президент Сербии Александр Вучич и комиссар по расширению ЕС и политике соседства Оливер Вархели.

"Я его (Вархели) оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход. У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а с такой поддержкой ЕС у нас нет больших проблем", — заявил Вучич.

Президент Сербии сообщил, что сербские правоохранительные органы уже выявляли фирмы, которые занимаются реэкспортом в Россию. И напомнил, что Евросоюз в качестве бюджетной помощи выделяет Сербии 165 миллионов евро.

Напомним, Александр Вучич неоднократно заявлял, что Сербия не поддерживает антироссийские санкции. И отмечал давление по этому поводу со стороны Евросоюза. Представители которого ставят условием вступления Сербии в сообщество поддержку санкций против России.

Впрочем, в руководстве Сербии есть люди, которые совсем не против того, чтобы поддержать Евросоюз. В частности, достаточно резко отзывается о сотрудничестве с Россией вице-премьер Зорана Михайлович. Она, например, ранее заявляла, будто министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России".

Но не только в Сербии заявляют о том, что не допустят обхода антироссийских санкций. В апреле в ходе визита в Брюссель первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил — цель его поездки "продемонстрировать нашим европейским партнёрам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.