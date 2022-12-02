Крупнейшие маркетплейсы России поддержали программу "Сделано в Москве"

Для участников программы "Сделано в Москве" на двух крупнейших российских маркетплейсах появились отдельные разделы, где они могут представить свою продукцию — мебель, одежу, аксессуары, косметику и многое другое. Это стало возможным благодаря поддержке Правительства Москвы. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что первая сотня брендов уже там размещена.

"Сейчас программа "Сделано в Москве” насчитывает свыше девяти тысяч товаров более чем 600 брендов. Все они представлены на сайте проекта. Сотрудничество с крупнейшими российскими маркетплейсами позволит столичным производителям повысить свою узнаваемость и увеличить продажи", — рассказала Наталья Сергунина.

Чтобы представить свою продукцию на маркетплейсах, необходимо быть участником программы "Сделано в Москве". Заявку можно подать на сайте сделановмоскве. рф. Компании, которые уже присоединились к проекту, получают масштабную рекламную поддержку. Город также помогает предпринимателям презентовать товары на масштабных ярмарках и мероприятиях, например Международном форуме "Сделано в России" и Московской неделе дизайна и интерьера.