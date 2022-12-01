Oil Price: если Запад введёт "потолок" цен на нефть, Россия увеличит свои доходы

Если США и их союзникам удастся реализовать свою идею об ограничении цены на российскую нефть, то Российская Федерация только увеличит своих доходы, говорится в материале, опубликованным изданием Oil Price.

В статье напоминается, что Россия предупредила о прекращении поставок в страны, которые поддержат ограничение цены. И этот ответ в материале назван предсказуемым.

В Евросоюзе продолжаются споры относительно уровня "потолка". Говорили о 65-70 долларах за баррель, потом о 62 долларах, затем о 60 долларах. При этом Польша настаивает, что "потолок" должен составлять 30 долларов за баррель.

В материале Oil Price отмечается: "Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера".

Например, при "потолке" цен в 65 долларов окажется, что он сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на России. Так что эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.

Также в материале высказывается мнением, что Евросоюз не сможет договориться об уровне "потолка": Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену.

В результате ЕС будет вынужден ввести эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта по всему миру может даже увеличить российские доходы.

Заметим, впрочем, что эмбарго Евросоюз и так введёт с 5 декабря, это уже продекларировано. "Потолок" цен будет действовать в отношении третьих стран, покупающих российскую нефть.

Что касается того, что ЕС не сможет договориться, то можно предполагать, что Польша не будет упираться, пусть даже поддержку ей оказывают прибалтийские государства.

Однако многие аналитики на Западе и в самом деле сомневаются, что "потолок" цен имеет хоть какой-то смысл. В их числе, например, бывший министр финансов США Стивен Мнучин, который назвал идею ограничения цен на российскую нефть бессмысленной.

Кроме того, крупнейшие покупатели российской нефти — Индия и Китай — не заявляли о том, что готовы поддержать ограничение цены на неё.

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