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Sohu: слова Вучича о российском газе для Сербии стали насмешкой над Европой

Экономика

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о цене на российский газ для его страны. И эти слова прозвучали как насмешка над замерзающими европейцами, полагает китайское издание Sohu.

Sohu: слова Вучича о российском газе для Сербии стали насмешкой над Европой

Европейские страны столкнулись с энергетическим кризисом. И хотя власти государств Евросоюза заявляют, что подземные газовые хранилища заполнены полностью, подчёркивается, что всё равно необходима жёсткая экономия, чтобы пройти зимний сезон.

В Германии в общественных зданиях температуру в помещениях ограничили 19 градусами по Цельсию. Во Франции в общественные здания прекратили подачу горячей воды. В Италии отопительный сезон сократили на 15 дней. Во многих европейских государствах отказываются от праздничного освещения.

На этом фоне особняком стоит Сербия. Президент этой страны Александр Вучич заявил, что цена на природный газ в Сербии очень низкая, всего около 400 долларов США за тысячу кубометров.

По его словам, страны Евросоюза не могут купить газ дешевле, чем за 1800 долларов. То есть они покупают газ в 4,5 раза дороже, чем Сербия, отмечает Sohu (перевод "ПолитРоссия").

Причины такой разницы в цене очевидна. Евросоюз декларирует отказ от российского газа. Сербия же не намерена отказываться от экспорта энергоносителей из России.

А потому президент Сербии может обещать своим соотечественникам, что в их стране будет праздничное настроение. Сербия может позволить себе украсить города иллюминацией.

"Европейцы переживают "ледниковый период", и Вучич буквально насмехается над ними. Замёрзнуть — это цена антироссийских настроений", — отмечается в материале китайского издания.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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