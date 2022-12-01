Аналитик Власов: коллекторов, угрожающих россиянам, не нужно легализовывать

Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов РФ Андрей Власов оценил инициативу о создании цифрового сервиса на портале "Госуслуги", где граждане страны смогут бороться с неправомерным поведением коллекторов.

По его словам, в таких сервисах нет необходимости. Он отметил, что в Гражданском кодексе чётко прописано, как должны выстраиваться отношения между кредитором и заёмщиком средств.

Аналитик также подчеркнул: если коллекторы угрожают человеку, нужно обратиться к статьям Уголовного кодекса.

"Не надо коллекторов легализовывать, оцифровывать и систематизировать", — сказал Власов в интервью RT.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с идеей разработать ресурс для борьбы с коллекторами, которые используют незаконные методы давления на заёмщиков. Парламентарий считает, что многие жители РФ не знают, куда именно нужно жаловаться на такие правонарушения.

Как пояснила адвокат Вера Ефремова, россияне должны обязательно обращаться к полицейским в тех случаях, когда коллекторы применяют физическую силу в отношении должников.