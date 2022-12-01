Минэкономики: в Бёрне заморожено активов РФ на сумму восемь миллиардов долларов

В Министерстве экономического развития России проинформировали, что в Швейцарии находятся замороженные российские активы на сумму порядка восьми миллиардов долларов.

Европейский союз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро. Об этом сообщает американское издание Politico ссылаясь на внутренний документ Европейской комиссии.

По информации издания, самое большое количество замороженных активов находятся в Бельгии, порядка 50 миллиардов евро и Люксембурге (5,5 млрд). В этих двух государствах, а также в ФРГ, Ирландии, Италии, Австрии и Франции находятся более 90 процентов заблокированных активов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.